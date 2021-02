GameStop torna a crescere dopo che Robinhood ha tolto restrizioni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) –il titolo diuna settimana fin qui da dimenticare. Le azioni del popolare rivenditore di videogiochi erano passate dai 325 dollari di venerdì scorso ai 53,5 di ieri, perdendo l’84% del loro valore. Al momentosi attesta a 70,9, in rialzo del 32,52%. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 93,57 e successiva a quota 137,5. Supporto a 49,66. L’inversione di tendenza si è avutache, nella tarda serata di ieri, la popolare app di tradingha pubblicato un aggiornamento sul suo sito scrivendo: “Al momento non ci sono limiti temporanei per aumentare le tue posizioni” su