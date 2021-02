Fragneto Monforte | comune cardioprotetto | acquistati due defibrillatori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Si informa la cittadinanza che, perseguendo nello scopo di prevenzione sanitaria, obiettivo prioritario della nostra Amministrazione, con gli emolumenti spettanti al Sindaco e ai Consiglieri, ci sarà l’installazione di 2, con relative teche, nelle zone di maggior affluenza, in linea di massima Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Aldo Moro“. Ad annunciarlo sui social è il sindaco diLuigi Facchino. “A breve sarà – si legge nel post – pubblicato un AVVISO PUBBLICO per reperire volontari, residenti nel nostro territorio comunale, i quali seguiranno un corso di formazione BLSD registrato 118 che consentirà agli stessi di intervenire prontamente in caso di necessità“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.