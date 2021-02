E io compro dall'armadio degli altri (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le regole del gioco sono semplici: guardare, ispirarsi, immaginare un look, controllare le misure, mettere nella «lista dei desideri» e poi acquistare. Mentre online trionfa il vintage, un'altra tendenza sbanca l'e-commerce: l'usato deluxe, possibilmente pescato dai guardaroba delle celebrita?. Per infilarsi nei loro armadi e comprare abiti da sogno a prezzi super scontati bastano pochi click: uno smartphone, una carta di credito e ci si porta a casa una scarpa e un cappotto appartenuto a Chiara Ferragni o a Kate Moss. Un sogno a portata di app, che s'in- nesta con altri due fenomeni mainstream: da una parte l'acquisto degli abiti usati che salira? del 69 per cento entro il 2021 (come spiega un rapporto di ThredUp), dall'altra la crescita delle piatta- forme di second hand. La pandemia e il «balletto» dei negozi chiusi-aperti ha spinto ... Leggi su panorama (Di venerdì 5 febbraio 2021) Le regole del gioco sono semplici: guardare, ispirarsi, immaginare un look, controllare le misure, mettere nella «lista dei desideri» e poi acquistare. Mentre online trionfa il vintage, un'altra tendenza sbanca l'e-commerce: l'usato deluxe, possibilmente pescato dai guardaroba delle celebrita?. Per infilarsi nei loro armadi e comprare abiti da sogno a prezzi super scontati bastano pochi click: uno smartphone, una carta di credito e ci si porta a casa una scarpa e un cappotto appartenuto a Chiara Ferragni o a Kate Moss. Un sogno a portata di app, che s'in- nesta condue fenomeni mainstream: da una parte l'acquistoabiti usati che salira? del 69 per cento entro il 2021 (come spiega un rapporto di ThredUp),'altra la crescita delle piatta- forme di second hand. La pandemia e il «balletto» dei negozi chiusi-aperti ha spinto ...

