Depistaggio Borsellino: poliziotto imputato, 'non mi sono mai occupato della strage via D'Amelio' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "Io non mi sono mai occupato della strage di via D'Amelio". A dirlo, in aula, è Fabrizio Mattei, il poliziotto imputato nel processo sul Depistaggio sulle indagini sull strage di via D'Amelio. Interrogato dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci, Mattei, che è imputato di calunnia aggravata in concorso con altri due poliziotti, Mario Bò e Michele Ribaudo, ricorda il periodo in cui faceva parte del gruppo investigativo 'Falcone e Borsellino', fin "dal dicembre del 1992". "sono entrato nel gruppo nel dicembre del 1002 e vi rimasi fino al giugno 1995, quando andai nella sezione Pg della Procura di Palermo". Secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Caltanissetta, 5 feb. (Adnkronos) - "Io non mimaidi via D'". A dirlo, in aula, è Fabrizio Mattei, ilnel processo sulsulle indagini sulldi via D'. Interrogato dal Procuratore aggiunto Gabriele Paci, Mattei, che èdi calunnia aggravata in concorso con altri due poliziotti, Mario Bò e Michele Ribaudo, ricorda il periodo in cui faceva parte del gruppo investigativo 'Falcone e', fin "dal dicembre del 1992". "entrato nel gruppo nel dicembre del 1002 e vi rimasi fino al giugno 1995, quando andai nella sezione PgProcura di Palermo". Secondo ...

