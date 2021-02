De Luca: “Di questo passo la vaccinazione in Campania terminerà nel 2023” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Apertura dedicata alla situazione politica nazionale. De Luca è un tornado e ne ha per tutti, in special modo per il Movimento Cinque Stelle. Per De Luca “la nomina di Draghi è una boccata d’ossigeno dopo dieci anni di demagogia. Draghi è una personalità stimata in tutto il mondo. Per fortuna si mette fine anche alla stagione del trasformismo, con Conte che ha governato con chiunque”. “Ora – continua De Luca – i partiti dovranno scegliere cosa fare, il Pd dovrà darsi un’identità; Lega e Forza Italia dovranno abbandonare alleanze forzate, i Cinque Stelle – dopo aver rinnegato tutto quanto detto negli ultimi dieci anni – dovranno finalmente maturare”. Contagi: “Assistiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Consueta diretta streaming del venerdì per il Presidente della RegioneVincenzo De. Apertura dedicata alla situazione politica nazionale. Deè un tornado e ne ha per tutti, in special modo per il Movimento Cinque Stelle. Per De“la nomina di Draghi è una boccata d’ossigeno dopo dieci anni di demagogia. Draghi è una personalità stimata in tutto il mondo. Per fortuna si mette fine anche alla stagione del trasformismo, con Conte che ha governato con chiunque”. “Ora – continua De– i partiti dovranno scegliere cosa fare, il Pd dovrà darsi un’identità; Lega e Forza Italia dovranno abbandonare alleanze forzate, i Cinque Stelle – dopo aver rinnegato tutto quanto detto negli ultimi dieci anni – dovranno finalmente maturare”. Contagi: “Assistiamo ...

borghi_claudio : @cris_cersei @Andyphone @Theskeptical_ @Luca_Mussati @boni_castellane @dal4al5 E come no, questo ci mette 3200 doll… - massycherubin : @cellini_luca Finora hanno giocato al...prima chiudi..poi apri..poi apri a metà..poi richiudi...poi riapri...forse… - tuttonapoli : De Luca: 'Ripresa forte dei contagi, colpa di movida e scuole! Vaccini? Finiremo nel 2023 di questo passo...' - luca_petitto : @VincenzoDeLuca Questo poi , solo in Italia potevamo averlo. - LoSparaCazzate : @luca_biasi @nonfaretardi Le siringhe forse servono più delle primule ?? comunque un passo alla volta. Secondo me i… -