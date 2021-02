Covid, massima allerta in tutta Italia per il prossimo weekend, ci saranno controlli ovunque. Cosa sta succedendo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Primo week end in zona gialla per la maggior parte delle regioni Italiane e dal Viminale parte l’allarme. Obiettivo: alzare il livello di guardia e evitare assembramenti fuori dai locali e nelle strade. Troppo fragile la tregua che ha concesso il virus per tornare alla piena totalità. Molte città, in collaborazione con gli enti governativi, si stanno preparando. Da Roma a Milano, da Napoli a Firenze. Chiusura delle strade e pattuglie raddoppiate per provare a far rispettare le regole di distanziamento sociale che, in questi mesi, hanno funzionato permettendo di abbassare il numero dei contagi e a molte aziende di tornare a lavorare. Particolare attenzione sarà rivolta a Roma dove, nelle settimane scorse, aveva fatto scalpore la mega rissa scatenata da alcuni teen agers che si erano dati appuntamento sui social. A Piazza del Popolo sono stati predisposti corridoi con ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Primo week end in zona gialla per la maggior parte delle regionine e dal Viminale parte l’allarme. Obiettivo: alzare il livello di guardia e evitare assembramenti fuori dai locali e nelle strade. Troppo fragile la tregua che ha concesso il virus per tornare alla piena totalità. Molte città, in collaborazione con gli enti governativi, si stanno preparando. Da Roma a Milano, da Napoli a Firenze. Chiusura delle strade e pattuglie raddoppiate per provare a far rispettare le regole di distanziamento sociale che, in questi mesi, hanno funzionato permettendo di abbassare il numero dei contagi e a molte aziende di tornare a lavorare. Particolare attenzione sarà rivolta a Roma dove, nelle settimane scorse, aveva fatto scalpore la mega rissa scatenata da alcuni teen agers che si erano dati appuntamento sui social. A Piazza del Popolo sono stati predisposti corridoi con ...

