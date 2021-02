Covid: Alto Adige di nuovo in lockdown fino al 28 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio 2021, l'Alto Adige sarà nuovamente in lockdown. La giunta provinciale è arrivata a questa decisione a causa dell'Alto numero di contagi che, nonostante gli screening di massa, non calano. Le norme verranno rese più aspre e, fino al 28 febbraio 2021, i cittadini saranno costretti a nuove chiusure di negozi, DAD al 100% e ci sarà anche il divieto di spostamento tra i comuni. Per tre settimane quindi le regole cambieranno e diventeranno più rigide nel tentativo di interromere la catena di contagi di Covid-19. nuovo lockdown in Alto Adige Il nuovo lockdown in Alto Adige durerà per tre settimane. ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 5 febbraio 2021) Da lunedì 82021, l'sarà nuovamente in. La giunta provinciale è arrivata a questa decisione a causa dell'numero di contagi che, nonostante gli screening di massa, non calano. Le norme verranno rese più aspre e,al 282021, i cittadini saranno costretti a nuove chiusure di negozi, DAD al 100% e ci sarà anche il divieto di spostamento tra i comuni. Per tre settimane quindi le regole cambieranno e diventeranno più rigide nel tentativo di interromere la catena di contagi di-19.inIlindurerà per tre settimane. ...

