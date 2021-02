Calciomercato Milan – Dalla Spagna: deciso il futuro di Brahim Diaz (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo quanto scritto dai colleghi spagnoli, il futuro di Brahim Diaz sarebbe già deciso: le ultime sul Calciomercato del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 5 febbraio 2021) Secondo quanto scritto dai colleghi spagnoli, ildisarebbe già: le ultime suldelPianeta

AntoVitiello : È stato un mese intenso per il #Milan, che ha concluso il #calciomercato con 7 operazioni: tre in entrata (… - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan - Dalla Spagna: deciso il futuro di #BrahimDiaz - ninoBertolino : RT @cmdotcom: #Milan, #Ibrahimovic ascoltato dalla Procura Federale per la lite con #Lukaku: le ultime - ninoBertolino : RT @MilanPress_it: Le indiscrezioni rivelano che Sergio #Ramos, in scadenza di contratto, non dovrebbe rinnovare il suo contratto col #Real… - larocri76 : RT @notiziasportiva: #Calciomercato Milan, addio Theo Hernandez: cessione possibile a 50 mln di euro -