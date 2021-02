Benevento, ds Foggia: «Sampdoria speciale. Eder? Ecco la verità» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento ed ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato la sfida proprio con i blucerchiati Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento ed ex calciatore della Sampdoria, ha analizzato ai taccuini di ottopagine.it la sfida di domenica proprio contro i blucerchiati. Sampdoria – «È una realtà che mi è rimasta dentro. Riuscimmo a ottenere la promozione in serie A grazie ai playoff dopo aver concluso il campionato al sesto posto: una cosa mai accaduta. Sarà una partita speciale, poi per noi è importantissima. Affronteremo una squadra forte che copre bene il campo. Non sarà semplice». DEPAOLI – «Lo seguivamo da tempo. Ci sono stati degli sviluppi, ma nel momento in cui necessitavamo di intervenire in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pasquale, direttore sportivo deled ex calciatore della, ha analizzato la sfida proprio con i blucerchiati Pasquale, direttore sportivo deled ex calciatore della, ha analizzato ai taccuini di ottopagine.it la sfida di domenica proprio contro i blucerchiati.– «È una realtà che mi è rimasta dentro. Riuscimmo a ottenere la promozione in serie A grazie ai playoff dopo aver concluso il campionato al sesto posto: una cosa mai accaduta. Sarà una partita, poi per noi è importantissima. Affronteremo una squadra forte che copre bene il campo. Non sarà semplice». DEPAOLI – «Lo seguivamo da tempo. Ci sono stati degli sviluppi, ma nel momento in cui necessitavamo di intervenire in ...

