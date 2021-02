Alda D’Eusanio, insinuazioni choc su Laura Pausini: “Sta con uno che la crocchia di mazzate” – VIDEO (Di venerdì 5 febbraio 2021) Alda D’Eusanio choc al Grande Fratello Vip. Secondo l’opinionista di Barbarella, Laura Pausini verrebbe picchiata dal compagno Paolo Carta. La sconvolgente insinuazione ha lasciato il popolo della rete davvero sconvolto. “Laura Pausini sta con uno che la picchia”, insinuazioni choc di Alda D’Eusanio Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 febbraio 2021)al Grande Fratello Vip. Secondo l’opinionista di Barbarella,verrebbe picchiata dal compagno Paolo Carta. La sconvolgente insinuazione ha lasciato il popolo della rete davvero sconvolto. “sta con uno che la picchia”,diQuesta c’ha uno che la mena, lain una maniera. Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - lauriigolden : Tutti vestiti di scuro e molto sobri per rispetto al lutto e alda d’eusanio con i fiorellini sul vestito. Ma io mi… - Pamelitanaa : Alda in tema floreale ..lo sapevo .. la D'Eusanio è un genio ribelle e non avrebbe indossato il vestito a lutto #gfvip #tzvip #gregorelli - dcate13 : @ohchoriflettuto alda d’eusanio non ha recepito il messaggio - Notiziedi_it : Alda D’Eusanio fa pesanti illazioni su Laura Pausini. La regia stacca -