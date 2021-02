A Masterchef è la volta di Chef Giacomello "il terribile". Antonio fa piangere Locatelli (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non era facile, ma alla fine MasterChef c’è riuscito, ha trovato un alter ego a Iginio Massari. Un altro ospite che metterà d’ora in poi terrore a tutti gli aspiranti Chef. Si chiama Terry Giacomello e arriva da Parma, dove con il suo ristorante Inkiostro ha vinto una stella Michelin. “Uno scienziato pazzo con la casacca da Chef”: l’ha presentato così lo Chef Bruno Barbieri. Il suo Invention Test è stato terribile: ha messo in ginocchio (a piangere dietro il bancone) Azzurra, ha abbassato la testa ad Antonio e Federica. Non solo, ha anche messo alla porta Valeria. Può Terry Giacomello aver vinto tutto? Sì, può.#MasterChefIt@Jbastianichpic.twitter.com/mqXlt3947G— ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non era facile, ma alla finec’è riuscito, ha trovato un alter ego a Iginio Massari. Un altro ospite che metterà d’ora in poi terrore a tutti gli aspiranti. Si chiama Terrye arriva da Parma, dove con il suo ristorante Inkiostro ha vinto una stella Michelin. “Uno scienziato pazzo con la casacca da”: l’ha presentato così loBruno Barbieri. Il suo Invention Test è stato: ha messo in ginocchio (adietro il bancone) Azzurra, ha abbassato la testa ade Federica. Non solo, ha anche messo alla porta Valeria. Può Terryaver vinto tutto? Sì, può.#It@Jbastianichpic.twitter.com/mqXlt3947G— ...

