Tuscolano | incendio in appartamento

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma –alle 8.30 circa, in unal quinto piano in via degli Opimiani 88, in zona Numidio Quadrato, aldi Roma. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme divampate sul balcone dell’ubicato all’ultimo piano. Non risultano feriti. Sul posto anche i Carabinieri e il 118.

Ultime Notizie dalla rete : Tuscolano incendio

Il Corriere della Città

Sul posto per domare l'i Vigili del Fuoco (le squadre di), l'autoscala, la botte e il carro teli. Presenti anche i Carabinieri e il personale sanitario del 118. 1 di 3...l'intervento dei VVF Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via degli Opimiani 88 perall'interno di un appartamento. Sul posto sono intervenute le squadre di2 (12/...Paura a Roma questa mattina, intorno alle 8.25, in via degli Opimiani al civico nr. 88. Un incendio è divampato e le fiamme hanno avvolto il gazebo del balcone di un appartamento all’ultimo piano di u ...Non ci ha pensato due volte Angelo, l’autista Atac che il 30 gennaio scorso – mentre era in servizio sulla linea 16 – ha impugnato l’estintore e ha spento un incendio. Ad andare in fiamme un’auto in v ...