Traffico Roma del 04-02-2021 ore 19:30 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto migliorata la situazione sulla tangenziale appena riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa per incidente tra Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni Al momento ci sono ancora lunghe code da smaltire a partire dalla galleria Giovanni XXIII per il resto Traffico sostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città in particolare code sulla Flaminia a partire da Corso Francia sino al raccordo sulla Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa incolonnamenti anche sulla Casilina della borghesia nella Borgata Finocchio sulla Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla via del Mare alla diramazione di Roma Sud incolonnamenti anche in carreggiata interna tra Flaminia sala della ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto migliorata la situazione sulla tangenziale appena riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza chiusa per incidente tra Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni Al momento ci sono ancora lunghe code da smaltire a partire dalla galleria Giovanni XXIII per il restosostenuto su tutte le principali vie consolari in uscita dalla città in particolare code sulla Flaminia a partire da Corso Francia sino al raccordo sulla Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa incolonnamenti anche sulla Casilina della borghesia nella Borgata Finocchio sulla Colombo da via di Mezzocammino a via di Malafede sul raccordo in carreggiata esterna code a tratti dalla via del Mare alla diramazione diSud incolonnamenti anche in carreggiata interna tra Flaminia sala della ...

virginiaraggi : Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà comple… - poliziadistato : #2febbraio In corso operazioni antidroga a Lecce, Roma e Rovigo coordinate da Direzione Centrale Anticrimine. Arres… - Cosi49Cosimo : RT @virginiaraggi: Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà completato.… - dangelo_luciana : RT @virginiaraggi: Ancora pochi giorni e il cantiere di via IV Novembre, una delle strade più percorse del centro di Roma, sarà completato.… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-02-2021 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -