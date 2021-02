Sbagliando si sbaglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si sbaglia, certo. Ma la cosa che fa veramente irritare non è tanto che questo possa capitare, quanto che chi sbaglia cerchi di convincerti che l’errore non è erroneo o, addirittura. tenti di spacciarlo come appropriato.parlo di Conte. questo Zelig a capo di una armata brancaleone, esperto di mercinomio che si vanta di aver convinto l’Europa a darci un sacco di soldi, mentre probabilmente questo è avvenuto semplicemente perché siamo quelli messi peggio e lui, con i suoi,ha continuato a non fare o a fare sbagliando.Il punto chiave non è avere la risorsa ma è la capacità di traformare questa potenzialità in risultato e per questo non servono nani litigioosi se si vuole agire verso l’alto. Se abbiamo la patente per guidare una 500 non è detto che se ci regalano una Ferrari riusciremo a guidarla, soprattutto se le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Si, certo. Ma la cosa che fa veramente irritare non è tanto che questo possa capitare, quanto che chicerchi di convincerti che l’errore non è erroneo o, addirittura. tenti di spacciarlo come appropriato.parlo di Conte. questo Zelig a capo di una armata brancaleone, esperto di mercinomio che si vanta di aver convinto l’Europa a darci un sacco di soldi, mentre probabilmente questo è avvenuto semplicemente perché siamo quelli messi peggio e lui, con i suoi,ha continuato a non fare o a fare.Il punto chiave non è avere la risorsa ma è la capacità di traformare questa potenzialità in risultato e per questo non servono nani litigioosi se si vuole agire verso l’alto. Se abbiamo la patente per guidare una 500 non è detto che se ci regalano una Ferrari riusciremo a guidarla, soprattutto se le ...

Resenzatrono : @AlePitton @_BobRoger15_ sbaglia stop.. cerca di crossare sbagliando e segna..ed esulta pure ahahahaha - evarist05268091 : Care compagne e amici del PD, ascoltate almeno nostro 'padre'! Il PD sbaglia ad appoggiare Conte sperando di 'dura… - Misspiegelman_ : RT @Carmela01922129: Il fatto che chi segue il GF non è solo qui su Twitter mi rassicura.. c’è ancora gente che riesce a capire quando TZ s… - Carmela01922129 : Il fatto che chi segue il GF non è solo qui su Twitter mi rassicura.. c’è ancora gente che riesce a capire quando T… - Smile_Isa7 : @GVCCILOUIS amore... paracula, vittima voi non sapete manco il significato, quel che dice TOMMASO è tutto ORO per v… -

Ultime Notizie dalla rete : Sbagliando sbaglia Osorio e Conti si salvano, gli altri no

...5 - Nel primo tempo sbaglia due tocchi al momento di ripartire e per il resto arretra con buona volontà senza però mai rendersi pericoloso. Nella ripresa diventa quasi indolente sbagliando tutto il ...

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato finale 3 - 0) video streaming Rai: umbri in finale

Sbaglia Lucarelli, 7 - 5. Ancora Leon protagonista, 8 - 6. Trento sta sbagliando tantissimo, 9 - 6. Ace di Leon, 10 - 6, anche in questo terzo set non c'è partita. Leon fa punto da zona 2, 12 - 8. ...

Sbagliando si sbaglia - Ildenaro.it Il Denaro RILEGGI LIVE - Napoli-Parma 2-0: gli azzurri regolano il Parma con un gol per tempo!

Al termine di una partita tutt’altro che spettacolare, Il Napoli batte 2-0 il Parma e sale a quota 37 punti in classifica agganciando la Lazio al quarto posto. Decisive le reti di Elmas nel primo temp ...

GP La Marseillaise 2021, Matteo Trentin fa mea culpa: “Ho commesso un errore di valutazione”

Matteo Trentin sbaglia i tempi al GP La Marseillaise 2021. Una volata troppo anticipata quella del portacolori della UAE Team Emirates, che nella sua prima uscita con i nuovi colori ha corso brillante ...

...5 - Nel primo tempodue tocchi al momento di ripartire e per il resto arretra con buona volontà senza però mai rendersi pericoloso. Nella ripresa diventa quasi indolentetutto il ...Lucarelli, 7 - 5. Ancora Leon protagonista, 8 - 6. Trento statantissimo, 9 - 6. Ace di Leon, 10 - 6, anche in questo terzo set non c'è partita. Leon fa punto da zona 2, 12 - 8. ...Al termine di una partita tutt’altro che spettacolare, Il Napoli batte 2-0 il Parma e sale a quota 37 punti in classifica agganciando la Lazio al quarto posto. Decisive le reti di Elmas nel primo temp ...Matteo Trentin sbaglia i tempi al GP La Marseillaise 2021. Una volata troppo anticipata quella del portacolori della UAE Team Emirates, che nella sua prima uscita con i nuovi colori ha corso brillante ...