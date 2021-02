Prada Cup, Luna Rossa-Ineos: l’ordine di precedenza in Finale. Chi entra con le mure a dritta nelle varie regate? (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio incomincerà la Finale della Prada Cup tra Luna Rossa e Ineos Uk. La serie conclusiva che andrà in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), sarà al meglio delle tredici regate: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e conquista l’accesso al match race contro Team New Zealand per la America’s Cup. Si preannuncia grande spettacolo nel Golfo di Hauraki, anche perché le due imbarcazioni sembrano equivalersi ed essere molto vicine tra loro, come si era già visto durante il round robin. Nei tre precedenti si erano sempre imposti i britannici, ma lo avevano fatto di misura e gli italiani avevano dimostrato di essere sul pezzo. Si tratta di regate testa a testa: chi taglia il traguardo davanti, anche se fosse per un solo secondo, guadagna un punto. I ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sabato 13 febbraio incomincerà ladellaCup traUk. La serie conclusiva che andrà in scena nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), sarà al meglio delle tredici: chi ne vince sette alza al cielo il trofeo e conquista l’accesso al match race contro Team New Zealand per la America’s Cup. Si preannuncia grande spettacolo nel Golfo di Hauraki, anche perché le due imbarcazioni sembrano equivalersi ed essere molto vicine tra loro, come si era già visto durante il round robin. Nei tre precedenti si erano sempre imposti i britannici, ma lo avevano fatto di misura e gli italiani avevano dimostrato di essere sul pezzo. Si tratta ditesta a testa: chi taglia il traguardo davanti, anche se fosse per un solo secondo, guadagna un punto. I ...

