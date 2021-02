Myanmar: la giunta militare blocca Facebook (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il colpo di stato in Myanmar la giunta militare mette il bavaglio ad attivisti, giornalisti, oppositori politici e blocca Facebook: “Diffonde fake news” In Myanmar la giunta militare ha bloccato Facebook e gli altri social network più usati, nel tentativo di fermare l’opposizione che si è sollevata contro il colpo di stato di lunedì. Tre persone sono state… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il colpo di stato inlamette il bavaglio ad attivisti, giornalisti, oppositori politici e: “Diffonde fake news” Inlahatoe gli altri social network più usati, nel tentativo di fermare l’opposizione che si è sollevata contro il colpo di stato di lunedì. Tre persone sono state… L'articolo Corriere Nazionale.

