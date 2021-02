Mike Henry: morto l'attore che interpretò Tarzan negli anni '60 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mike Henry, 84 anni, è morto l'8 gennaio del 2021 al St. Joseph Medical Center di Burbank: la notizia è stata diffusa solo oggi dai familiari, il suo volto è noto per aver interpretato Tarzan negli anni 60. É morto l'8 gennaio 2021 Mike Henry: la notizia è stata diffusa solo oggi dalla famiglia che ha ricordato che l'attore ha sofferto per anni di encefalopatia traumatica cronica e del morbo di Parkinson. Mark era noto al pubblico cinematografico per aver interpretato Tarzan nella trilogia degli Sessanta. Mike Henry è stato un promettente giocatore di football americano ed era tra i protagonisti della NFL presso l'Università della ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 febbraio 2021), 84, èl'8 gennaio del 2021 al St. Joseph Medical Center di Burbank: la notizia è stata diffusa solo oggi dai familiari, il suo volto è noto per aver interpretato60. Él'8 gennaio 2021: la notizia è stata diffusa solo oggi dalla famiglia che ha ricordato che l'ha sofferto perdi encefalopatia traumatica cronica e del morbo di Parkinson. Mark era noto al pubblico cinematografico per aver interpretatonella trilogia degli Sessanta.è stato un promettente giocatore di football americano ed era tra i protagonisti della NFL presso l'Università della ...

