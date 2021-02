“Maria non sa cos’è…” Alda D’Eusanio parla di Maria De Filippi e la regia del GFVIP le toglie l’audio. Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip un dialogo tra due coinquiline, Alda D’Eusanio e Dayane Mello, è stato censurato dalla regia, perché si parlava della vita di uno dei pilastri delle reti Mediaset, Maria De Filippi. Chi è davvero felice Il dialogo, un po’ surreale se vogliamo, che si è svolto tra una confusa e afflitta Dayane e una saggia Alda verteva sulle difficoltà della vita e sulla felicità. Quindi la rossa giornalista chiede alla modella brasiliana dimmi un nome di una persona che i questo momento sta meglio di te. Una persona famosa, una persona che ti pare. Tipo di solito uno dice -io sono scontenta perché c’è qualcuno che sta meglio di me-. Bene: chi è che sta meglio di te, Maria De ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al Grande Fratello Vip un dialogo tra due coinquiline,e Dayane Mello, è stato censurato dalla, perché siva della vita di uno dei pilastri delle reti Mediaset,De. Chi è davvero felice Il dialogo, un po’ surreale se vogliamo, che si è svolto tra una confusa e afflitta Dayane e una saggiaverteva sulle difficoltà della vita e sulla felicità. Quindi la rossa giornalista chiede alla modella brasiliana dimmi un nome di una persona che i questo momento sta meglio di te. Una persona famosa, una persona che ti pare. Tipo di solito uno dice -io sono scontenta perché c’è qualcuno che sta meglio di me-. Bene: chi è che sta meglio di te,De ...

