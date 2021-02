Maggio: 'A Lecce per voltare pagina' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lecce - Christian Maggio ha lasciato il Benevento ed è sceso nuovamente di categoria per replicare l'impresa della promozione in Serie A. Stessi colori, ma nuova squadra per lui, appena presentato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021)- Christianha lasciato il Benevento ed è sceso nuovamente di categoria per replicare l'impresa della promozione in Serie A. Stessi colori, ma nuova squadra per lui, appena presentato ...

CalcioWebPuglia : U.S. Lecce: Conferenza stampa di presentazione di Christian Maggio - HCE__ : RT @OfficialUSLecce: Benvenuto a Lecce ?? Christian Maggio ha scelto la maglia numero 2 #avantilecce - sportli26181512 : Maggio: 'A #Lecce per voltare pagina': Il neo acquisto: 'Vengo da un periodo non troppo felice, ma ho tanto entusia… - cn1926it : Lecce, #Maggio si presenta: 'Sono in una società ambiziosa, vengo qui con entusiasmo. Avevo pensato di smettere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Maggio: 'Ho tanto entusiasmo, spero di dare il mio contributo alla squadra' -