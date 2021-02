LIVE Italia-Danimarca 59-35 basket femminile, Qualificazioni Europei in DIRETTA: azzurre in controllo a metà terzo quarto (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-43 Ritorna a segnare Jespersen. E Keys va di nuovo su per stoppare Sofie Tryggedsson! 69-41 1/2 Emsbo. Fallo di Keys su Emsbo, liberi. 69-40 Bellissimo arresto e tiro di Penna dal mezzo angolo! 67-40 Notevole controllo del corpo di Bestagno che si fa largo nel pitturato e segna. 65-40 1/2 Jespersen. Altri liberi per Jespersen, fallo di Pan. 65-39 Tripla dall’angolo di Pan! 62-39 2/2 Ryder. Ryder è decisamente entrata in partita, stavolta guadagna due liberi su fallo di Bestagno. Italia in bonus, fra l’altro. 62-37 Carangelo dall’arco! Distanze ristabilite. 59-37 1/2 Ryder. Ryder penetra a pitturato libero, arriva Pan a tentare di fermarla, ma con il fallo che la manda in lunetta. 59-35 Di nuovo tripla di Ryder. 59-32 A segno Pan, 5’30?a fine terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA69-43 Ritorna a segnare Jespersen. E Keys va di nuovo su per stoppare Sofie Tryggedsson! 69-41 1/2 Emsbo. Fallo di Keys su Emsbo, liberi. 69-40 Bellissimo arresto e tiro di Penna dal mezzo angolo! 67-40 Notevoledel corpo di Bestagno che si fa largo nel pitturato e segna. 65-40 1/2 Jespersen. Altri liberi per Jespersen, fallo di Pan. 65-39 Tripla dall’angolo di Pan! 62-39 2/2 Ryder. Ryder è decisamente entrata in partita, stavolta guadagna due liberi su fallo di Bestagno.in bonus, fra l’altro. 62-37 Carangelo dall’arco! Distanze ristabilite. 59-37 1/2 Ryder. Ryder penetra a pitturato libero, arriva Pan a tentare di fermarla, ma con il fallo che la manda in lunetta. 59-35 Di nuovo tripla di Ryder. 59-32 A segno Pan, 5’30?a fine...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - fanpage : Silvio Berlusconi guiderà la delegazione di Forza Italia alle consultazioni con #Draghi - flamminiog : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Italia di scena a Istanbul nelle qualificazioni per gli Europei 2021. Le azzurre sfidano la Danimarca, già bat… - lucascarpini13 : RT @GEsonerati: Questa sera saremo in live con Modena Interista, uno dei più grandi Inter Club d'Italia e d'Europa, dalle ore 21.00 sul can… -