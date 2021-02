Le nuove regole anti contagio: piste da sci aperte e voli Covid free per un nuovo DPCM (Di giovedì 4 febbraio 2021) A breve scopriremo quelle che sono le nuove regole anti contagio dettate dal Comitato Scientifico e che entreranno in vigore dal prossimo 15 febbraio. A quanto pare molte saranno le novità all’orizzonte, a partire dagli impianti di sci che potrebbero finalmente restare aperti anche se a questo punto dell’anno la stagione può definirsi quasi conclusa. Oltre alle nuove regole per chi andrà a sciare, ecco che anche i voli Covid free potranno atterrare nel nostro Paese. E cosa dire poi di Sanremo sul cui svolgimento c’è stato un bel dibattito nei giorni scorsi? Facciamo il punto della situazione per capire cosa cambierà con il prossimo decreto. Scopriamo come dovrebbero quindi cambiare le nostre abitudini tra circa due ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 febbraio 2021) A breve scopriremo quelle che sono ledettate dal Comitato Scientifico e che entreranno in vigore dal prossimo 15 febbraio. A quanto pare molte saranno le novità all’orizzonte, a partire dagli impidi sci che potrebbero finalmente restare aperti anche se a questo punto dell’anno la stagione può definirsi quasi conclusa. Oltre alleper chi andrà a sciare, ecco che anche ipotranno atterrare nel nostro Paese. E cosa dire poi di Sanremo sul cui svolgimento c’è stato un bel dibattito nei giorni scorsi? Facciamo il punto della situazione per capire cosa cambierà con il prossimo decreto. Scopriamo come dovrebbero quindi cambiare le nostre abitudini tra circa due ...

