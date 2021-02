Just Eat: al via le prime assunzioni dei rider, presto un hub anche a Bologna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il futuro dei rider inizia da Bologna: la nuova proposta delle consegne 'etiche' 24 novembre 2020 Contratto riders, collettivo imbratta sede del sindacato: 10 attivisti denunciati 9 dicembre 2020 Just ... Leggi su bolognatoday (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il futuro deiinizia da: la nuova proposta delle consegne 'etiche' 24 novembre 2020 Contrattos, collettivo imbratta sede del sindacato: 10 attivisti denunciati 9 dicembre 2020...

repubblica : Per la prima volta un contratto per i rider: Just Eat li assumerà come lavoratori dipendenti - ilpost : Da marzo Just Eat assumerà i primi rider con contratti da dipendenti - Maria15112786 : Grande notizia, che gli altri li seguano Svolta Just Eat, rider assunti come dipendenti. Si parte a Monza da marzo… - paoloigna1 : Just Eat, prime assunzioni in Lombardia dal prossimo marzo. I riders saranno a tutti gli effetti lavoratori dipende… - AnnickQuemper : RT @anarcoluigista: Svolta Just Eat, rider assunti come dipendenti. Si parte a Monza da marzo -