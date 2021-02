Il nuovo Torino di Nicola atteso dall’esame Atalanta

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 febbraio 2021)è uno dei match in programma nella 21^ giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si affronteranno sabato 6 Febbraio alle ore 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo. Dopo la netta sconfitta in campionato contro la Lazio e il pari a reti bianche di Napoli in Coppa Italia, i nerazzurri vogliono rimettersi prontamente sulla retta via. D’altro canto i granata deltecnico Davidecercano conferme dopo i due risultati utili consecutivi, anche se la classifica resta preoccupante. Prepartita diCome arrivano i nerazzurri ? Momento non esattamente positivo per l’di Giampiero Gasperini, che ha vissuto una settimana estremamente complicata tra campionato e Coppa Italia. Nonostante la rosa profonda, a giudicare dalle ...