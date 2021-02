Il look del giorno, con i mocassini classici (Di giovedì 4 febbraio 2021) classici e contemporanei allo stesso tempo, i mocassini in cuoio elevano con garbo le texture volatili e le nuance pop di tendenza, come visto nella nuova collezione di Gucci. I mocassini in cuoio con il morsetto in metallo dorato nella collezione primavera estate 2021 di Gucci. I mocassini neri in cuoio, come si portano Silhouette affusolata, tacco midi di 35 millimetri e suola in cuoio. Come visto nella collezione primavera estate 2021 di Gucci, i mocassini di tendenza sono la cornucopia dei primi modelli lanciati proprio dalla Maison nei primi anni ’50. Secondo la storia, questo modello di calzature comode e raffinate deriva le sue fattezze da quelle dei popoli nativi americani. Ma è grazie all’intuizione di Aldo Gucci (figlio del fondatore Guccio Gucci) che nel 1953 diventano a tutti gli effetti ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 febbraio 2021)e contemporanei allo stesso tempo, iin cuoio elevano con garbo le texture volatili e le nuance pop di tendenza, come visto nella nuova collezione di Gucci. Iin cuoio con il morsetto in metallo dorato nella collezione primavera estate 2021 di Gucci. Ineri in cuoio, come si portano Silhouette affusolata, tacco midi di 35 millimetri e suola in cuoio. Come visto nella collezione primavera estate 2021 di Gucci, idi tendenza sono la cornucopia dei primi modelli lanciati proprio dalla Maison nei primi anni ’50. Secondo la storia, questo modello di calzature comode e raffinate deriva le sue fattezze da quelle dei popoli nativi americani. Ma è grazie all’intuizione di Aldo Gucci (figlio del fondatore Guccio Gucci) che nel 1953 diventano a tutti gli effetti ...

