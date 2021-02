Il Carnevale di Venezia quest’anno sarà online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Carnevale di Venezia quest’anno sfilerà online: dal 6 febbraio appuntamenti in streaming e premiazioni online per la storica festa Nel 2021 il Carnevale di Venezia si trasferisce online. Speciali appuntamenti in streaming sono infatti previsti il 6 e 7 febbraio e poi dall’11 al 16 febbraio. Nello specifico, in queste giornate dalle 17 alle 18.30 circa la sede… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ildisfilerà: dal 6 febbraio appuntamenti in streaming e premiazioniper la storica festa Nel 2021 ildisi trasferisce. Speciali appuntamenti in streaming sono infatti previsti il 6 e 7 febbraio e poi dall’11 al 16 febbraio. Nello specifico, in queste giornate dalle 17 alle 18.30 circa la sede… L'articolo Corriere Nazionale.

