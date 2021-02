Giudice chiede tesserino e titolo di studio ad avvocato di colore | “Questo non è razzismo | è idiozia”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Ospite nel salotto del programma condotto da Paola Saluzzi, “Ora Solare“, in onda su Tv2000, Hillary Sedu,napoletano di origine nigeriane. Di recente, Hillary Sedu è stato protagonista di uno spiacevole aneddoto, avvenuto all’interno del tribunale dei minori, durante lo svolgimento in udienza della sua assistita, una donna immigrata, a seguito di richiesta riguardante L'articolo NewNotizie.it.

Quelonorario andrebbe rimosso, perché non è possibile che accadano ancora cose del genere '. Hillary Sedu infatti non solo è un avvocato ma è anche consigliere dell' Ordine degli Avvocati di ...Stupita o stupida, mise sono avvocato, poi ancora, mise sono laureato. Vi giuro che ... Comunque, cara(onorario), sono anche Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli', ...Durante lo svolgimento di una causa presso il tribunale dei minori, giudice onorario chiede ad avvocato di colore tesserino e titolo di studio ...Episodio di discriminazione al Tribunale per i minorenni di Napoli, dove l’avvocato Hilarry Sedu sarebbe stato vittima di una discriminazione per il colore ...