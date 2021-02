‘Gf Vip 5’, Carlotta Dell’Isola lancia una (inattesa) bordata a un suo ex coinquilino: ecco cos’ha dichiarato (Di giovedì 4 febbraio 2021) La permanenza di Carlotta Dell’Isola al Gf Vip 5 è stata piuttosto breve. Entrata a dicembre, a ridosso delle festività natalizie, l’ex protagonista di Temptation Island 8 non sembra aver lasciato un segno nella Casa, dato che lo scorso lunedì è stata eliminata. Fidanzata ufficialmente con Nello Sorrentino, che le ha fatto la proposta di matrimonio proprio poco prima della sua eliminazione, Carlotta si gode oggi il suo ritorno alla quotidianità. Dopo aver espresso un messaggio di cordoglio per il lutto che Dayane Mello sta vivendo nella Casa, Carlotta ha poi espresso alcuni pareri inaspettati sui concorrenti del reality. In particolare, alla domanda sul vincitore che lei vorrebbe, la Dell’Isola è stata chiara: Rosalinda Cannavò o Dayane. Ha poi espresso simpatia nei confronti dell’ex tronista di Uomini ... Leggi su isaechia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La permanenza dial Gf Vip 5 è stata piuttosto breve. Entrata a dicembre, a ridosso delle festività natalizie, l’ex protagonista di Temptation Island 8 non sembra aver lasciato un segno nella Casa, dato che lo scorso lunedì è stata eliminata. Fidanzata ufficialmente con Nello Sorrentino, che le ha fatto la proposta di matrimonio proprio poco prima della sua eliminazione,si gode oggi il suo ritorno alla quotidianità. Dopo aver espresso un messaggio di cordoglio per il lutto che Dayane Mello sta vivendo nella Casa,ha poi espresso alcuni pareri inaspettati sui concorrenti del reality. In particolare, alla domanda sul vincitore che lei vorrebbe, laè stata chiara: Rosalinda Cannavò o Dayane. Ha poi espresso simpatia nei confronti dell’ex tronista di Uomini ...

CB_Ignoranza : Il vero confronto di cui avevamo bisogno ieri al Gf Vip. - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #CarlottaDellIsola lancia una (inattesa) bordata a un suo ex coinquilino: ecco cos’ha dichiarato… - laFletcher74 : RT @OperaFisista: GF Vip, la brutta frase di Alda D'Eusanio a Dayane Mello dopo la morte del fratello: «Ma siamo impazziti?» - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci spara a zero sui compagni del GF Vip poi spiega cosè successo: Mi sono messa a piangere -… - DSpettacolo : GF Vip, la finale sembra essere a rischio. I concorrenti vogliono boicottare il programma per rispetto nei confront… -