Frittelle di zucchine SENZA uova | la ricetta furba che ti stupirà!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutte le sere la stessa storia, cosa prepariamo per cena? Troppa carne fa male, il pesce è lungo da preparare, i formaggi ci hanno stufato, restano lee se non avessimo voglia nemmeno di quelle? Cosa possiamo inventarci? Una frittata dima!!! Idea curiosa ma ottima, il bello che perderemo più tempo a tirare fuori gli ingredienti che a portarla in tavola! Ingredienti 250 grammi di farina di ceci, 300 ml d’acqua, 20 grammi di olio d’oliva, sale e pepe qb, spezie a piacere qb, 1 zucchina. Le spezie che possiamo scegliere, sono davvero le più svariate, zenzero, curcuma, paprika una spolverata di prezzemolo, insomma qualunque profumo ci piaccia. Preparazione dellediInseriamo in un contenitore ...