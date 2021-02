Festival di Sanremo ai tempi del Covid: ecco i protocolli sanitari che dovranno rispettare tutti gli artisti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come sarà il Festival di Sanremo ai tempi del Covid? A dare una risposta è stato il Corriere della Sera che ha visionato e pubblicato il protocollo di sicurezza del nuovo Festival di Sanremo che sarà il primo (e speriamo unico!) realizzato in piena pandemia. L’anno scorso, infatti, durante il periodo della messa in onda del Festival di Sanremo si parlava già di Covid, ma era una cosa relegata alla Cina ed ai due ragazzi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma in condizioni critiche. Solo dopo un paio di settimane fu accertato il primo caso a Codogno di un ragazzo venuto a contatto con un coetaneo tornato dalla Cina e da lì, come già sappiamo, è storia. Prima il lockdown della cittadina, poi di tutta la Lombardia ed infine di tutta ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 febbraio 2021) Come sarà ildiaidel? A dare una risposta è stato il Corriere della Sera che ha visionato e pubblicato il protocollo di sicurezza del nuovodiche sarà il primo (e speriamo unico!) realizzato in piena pandemia. L’anno scorso, infatti, durante il periodo della messa in onda deldisi parlava già di, ma era una cosa relegata alla Cina ed ai due ragazzi cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma in condizioni critiche. Solo dopo un paio di settimane fu accertato il primo caso a Codogno di un ragazzo venuto a contatto con un coetaneo tornato dalla Cina e da lì, come già sappiamo, è storia. Prima il lockdown della cittadina, poi di tutta la Lombardia ed infine di tutta ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con gli abiti di scena - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - DonnaSluggett : RT @Sanremo_2021: +++SE UNO O PIÙ DEI 26 BIG DOVESSE RISULTARE POSITIVO SARÀ ESCLUSO DAL FESTIVAL DI SANREMO+++ - _Xtiana_ : RT @RobertoRenga: Il festival di Sanremo lo farei senza cantanti. -