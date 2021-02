Draghi da il via alle consultazioni: la situazione contagi appare incerta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via le consultazioni con i partiti in presenti in Parlamento per sondare la disponibilità delle varie parti. Terapia intensiva (Facebook)Al via le consultazioni per provare a delineare un quadro chiaro rispetto alla possibile maggioranza che dovrebbe sostenere il Governo Draghi. Governo eventuale, è il caso di dirlo, considerato il fatto che lo stesso Draghi ha accettato l’incarico con riserva, chiaramente ipotizzando che voglia essere certo di avere un ampio sostegno prima di cimentarsi in quella che è, di fatto, una avventura tutta nuova. Una nuova occasione per la sua carriere e per il paese intero. Nel frattempo tra le varie forze politiche c’è ancora più di qualche dubbio sulla posizione da prendere in occasione dell’incontro con lo stesso Draghi. Partito Democratico, Italia ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Al via lecon i partiti in presenti in Parlamento per sondare la disponibilità delle varie parti. Terapia intensiva (Facebook)Al via leper provare a delineare un quadro chiaro rispetto alla possibile maggioranza che dovrebbe sostenere il Governo. Governo eventuale, è il caso di dirlo, considerato il fatto che lo stessoha accettato l’incarico con riserva, chiaramente ipotizzando che voglia essere certo di avere un ampio sostegno prima di cimentarsi in quella che è, di fatto, una avventura tutta nuova. Una nuova occasione per la sua carriere e per il paese intero. Nel frattempo tra le varie forze politiche c’è ancora più di qualche dubbio sulla posizione da prendere in occasione dell’incontro con lo stesso. Partito Democratico, Italia ...

