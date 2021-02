DIRETTA | Docenti di sostegno | dal nuovo PEI alla creazione di una nuova classe di concorso VIDEO

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In attesa degli sviluppi che riguardano ilgoverno, possiamo senza dubbio dire che il 2021 sarà l’anno delle novità che riguardano ile l’inclusione scolastica: tante sono infatti i cambiamenti già in atto o che si prospettano a partire da quest’anno scolastico. Ne parliamo oggi, giovedì 4 febbraio 2021, dalle ore 15, in L'articolodi, dalPEIdi unadi