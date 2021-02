Dayane Mello, al GF Vip il retroscena da brividi sulla figlia Sofia: “Ancora non sapeva della morte dello zio…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una tragica notizia ha sconvolto Dayane Mello e tutta la Casa. Nelle scorse ore la modella è stata informata della morte improvvisa di suo fratello Lucas. Da quanto appreso dai media brasiliani, è deceduto a 27 anni a seguito di un incidente stradale. Dopo aver saputo della disgrazia, la prima finalista del GF Vip ha deciso di rientrare nella Casa dal momento che, a causa della pandemia, avrebbe avuto problemi a tornare in Brasile per i funerali e ha quindi preferito rimanere circondata dalle persone che l’hanno accompagnata in questi mesi. Per tutto il giorno i concorrenti hanno provato a consolarla, arrivando addirittura a proporre un’uscita di massa dal reality in segno di rispetto. Anche Alfonso Signorini ha raggiunto Dayane nella Casa per darle ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una tragica notizia ha sconvoltoe tutta la Casa. Nelle scorse ore la moè stata informataimprovvisa di suo fratello Lucas. Da quanto appreso dai media brasiliani, è deceduto a 27 anni a seguito di un incidente stradale. Dopo aver saputodisgrazia, la prima finalista del GF Vip ha deciso di rientrare nella Casa dal momento che, a causapandemia, avrebbe avuto problemi a tornare in Brasile per i funerali e ha quindi preferito rimanere circondata dalle persone che l’hanno accompagnata in questi mesi. Per tutto il giorno i concorrenti hanno provato a consolarla, arrivando addirittura a proporre un’uscita di massa dal reality in segno di rispetto. Anche Alfonso Signorini ha raggiuntonella Casa per darle ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - MediasetTgcom24 : Lutto per Dayane Mello, è morto il suo fratello minore Lucas #dayanemello - pomeriggio5 : Grave lutto per Dayane Mello, suo fratello è rimasto vittima di un incidente ?? #Pomeriggio5 #GFVIP - iPatJnkyu : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Susannagr17 : GF Vip, i concorrenti vogliono abbandonare e si stringono attorno a Dayane -