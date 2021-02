Crotone | Ounas si presenta | “Convinto dal progetto Voglio aiutare la squadra e dimostrare di essere ancora un giocatore importante”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Prime parole per Adam, nuovo acquisto del. L'ex calciatore aveva iniziato la stagione al Cagliari senza mai trovare troppo spazio. Nel mercato invernale, ecco il cambiocon il club allenato da mister Stroppa che lo ha accolto a braccia aperte per provare a puntare alla salvezza., eccocaption id="attachment 1089361" align="alignnone" width="555"(Instagram)/captionParlando ai canali ufficiali del club,ha commentato il trasferimento e si è soffermato sulle ambizioni personali e di: "Mi fa molto piacerequa,la. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti ...

Durante la presentazione al canale ufficiale delè tornato sul breve soggiorno in Sardegna esprimendo tutto il rimpianto per non essere riuscito ad incidere: 'Sono contento di essere ..., dopo il trasferimento dal Cagliari al, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di giocatore dei calabresiCrotone, ecco Ounas Ounas (Instagram Crotone) Parlando ai canali ufficiali del club, Ounas ha commentato il trasferimento e si è soffermato sulle ambizioni personali e di squadra ...Intervista ad Ounas a Crotone «Mi fa molto piacere essere qua, voglio aiutare la squadra. Le prossime gare saranno difficili, dobbiamo fare più punti possibili e poi si vedrà.