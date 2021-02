Coronavirus, nel mondo oltre 104 milioni di casi: in Messico più di 1000 morti in 24 ore (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Per quanto sia divertente riunirsi per la grande festa del Super Bowl, ora non è ilmomento di farlo', ha detto Fauci in un'apparizione al Today show della NBC. 'Guardate il gioco e godetevelo, ma ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) 'Per quanto sia divertente riunirsi per la grande festa del Super Bowl, ora non è ilmomento di farlo', ha detto Fauci in un'apparizione al Today show della NBC. 'Guardate il gioco e godetevelo, ma ...

repubblica : Coronavirus nel mondo, Oxford avvia studio su efficacia mix vaccini diversi. Record di vittime in Messico - vaticannews_it : #3febbraio @Oikoumene Giornata della fratellanza umana #USA @USCCB ok a nuove misure contro discriminazioni razzial… - fattoquotidiano : Denis Verdini va ai domiciliari: concessi gli arresti casalinghi per l’emergenza coronavirus nel carcere di Rebibbia - borraccinomarco : RT @RecapSocial: ?? #ComunicazionePolitica ?? Nel 2020 la pagina #Facebook di #Conte ha acquisito più di 2 milioni e mezzo di fan. Come è acc… - SkyTG24 : Coronavirus, nel mondo oltre 104 milioni di casi: in Messico più di 1000 morti in 24 ore -