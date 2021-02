Chiellini stava per vestire la maglia dell’Inter (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio Chiellini, difensore e leader della Juventus, ha raccontato un retroscena di mercato che lo ha riguardato in passato Giorgio Chiellini poteva diventare bandiera dell’Inter. La sua storia poteva cambiare quando era molto piccolo e ancora non s’era affacciato al grande calcio. “Mi dissero di firmare per l’Inter, ma rifiutai”. Era in quarto liceo, Chiellini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Giorgio, difensore e leader della Juventus, ha raccontato un retroscena di mercato che lo ha riguardato in passato Giorgiopoteva diventare bandiera. La sua storia poteva cambiare quando era molto piccolo e ancora non s’era affacciato al grande calcio. “Mi dissero di firmare per l’Inter, ma rifiutai”. Era in quarto liceo,, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

