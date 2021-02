(Di giovedì 4 febbraio 2021) Il miticosbarca su. Alla tenera età di 83 anni, grazie all’aiuto del nipote, Alessio Lancianese, l’allenatore della corsa sotto la curva bergamasca in occasione di Brescia-Atalanta 3-3 del 30 settembre 2001, ha un account personale sul. I post, per ora, sono pochissimi. Una foto di quando era giovane, ai tempi dell’Ascoli, una che lo ritrae in famiglia, a Natale, un’altra con la nipotina (“Il bello di essere nonno… e bisnonno”). E due video, uno sul rapporto con Francesco Totti e l’altro relativo a Pep Guardiola. Un arrivo che non può che rallegrare gli estimatori del grande. L'articolo ilNapolista.

FBiasin : Un uomo, un mito, un grande allenatore: Carlo #Mazzone. - zazoomblog : Carlo Mazzone diventa social: da oggi è anche lui su Twitter - #Carlo #Mazzone #diventa #social: - napolista : Carlo Mazzone diventa social: da oggi è anche lui su Twitter A 83 anni, l’allenatore della mitica corsa sotto la cu… - AntonioPapaleo4 : @CarloMazzone795 @Lancia_Ale98 Sei sempre nei nostri cuori carlo mazzone forever - yellowredheart_ : Ma c'è Carlo Mazzone su Twitter, che spettacoloooo -

