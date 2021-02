Cairo: «Ingresso dei fondi? Ci sono ancora dei punti da chiarire. Sul rinnovo di Belotti…» – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A: queste le sue dichiarazioni Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni. ASSEMBLEA – «Direi che è un passo avanti per andare nella direzione di concludere questo accordo. C’erano ancora dei punti da chiarire, il comitato in settimana parlerà con i fondi per chiarire quei punti aperti e così votiamo in maniera completa. L’assemblea sarà giovedì prossimo per cui il comitato farà gli incontri con i fondi per chiudere i punti ancora aperti. Quali sono? Non li dico io. È giusto che ci siano alcune anime più negoziali ma credo che le cose siano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Urbano, presidente del Torino, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A: queste le sue dichiarazioni Urbano, presidente del Torino, ha parlato dopo l’Assemblea di Lega Serie A. Queste le sue dichiarazioni. ASSEMBLEA – «Direi che è un passo avanti per andare nella direzione di concludere questo accordo. C’eranodeida, il comitato in settimana parlerà con iperqueiaperti e così votiamo in maniera completa. L’assemblea sarà giovedì prossimo per cui il comitato farà gli incontri con iper chiudere iaperti. Quali? Non li dico io. È giusto che ci siano alcune anime più negoziali ma credo che le cose siano ...

Paladino70 : RT @paraticismo: A settembre tutti a prendermi per il culo. Ieri ho appioppato a Cairo #Mandragora che di Juve non ha visto nemmeno l'ingre… - paraticismo : A settembre tutti a prendermi per il culo. Ieri ho appioppato a Cairo #Mandragora che di Juve non ha visto nemmeno… - nuccia20 : La 7 boicottata da anni, poco dopo l'ingresso di Cairo -