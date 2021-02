Australian Open: numeri, record e statistiche. Le partite più lunghe e le curiosità (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono tanti i record degli Australian Open che si possono raccontare, così come le curiosità in tal senso che fanno parte della storia di uno Slam particolare per come si è evoluto nel tempo. Ed è per questo che i numeri parlano anche del fronte storico. Si parla, infatti, di un torneo che, oltre all’aver cambiato più volte denominazione prima di giungere a quella attuale, si è spostato anche lungo tantissime sedi. E’ solo dal 1988, infatti, che si gioca a Melbourne Park. Dal 1972 al 1987 si è scesi in campo sull’erba del Kooyong, mentre prima ancora erano addirittura diverse le città: all’inizio dell’Era Open, per esempio, ci furono le edizioni (di scarso successo, per la verità) di Brisbane. Da ricordare, inoltre, che questo Slam non è sempre stato il primo dell’anno. Per lungo tempo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono tanti idegliche si possono raccontare, così come lein tal senso che fanno parte della storia di uno Slam particolare per come si è evoluto nel tempo. Ed è per questo che iparlano anche del fronte storico. Si parla, infatti, di un torneo che, oltre all’aver cambiato più volte denominazione prima di giungere a quella attuale, si è spostato anche lungo tantissime sedi. E’ solo dal 1988, infatti, che si gioca a Melbourne Park. Dal 1972 al 1987 si è scesi in campo sull’erba del Kooyong, mentre prima ancora erano addirittura diverse le città: all’inizio dell’Era, per esempio, ci furono le edizioni (di scarso successo, per la verità) di Brisbane. Da ricordare, inoltre, che questo Slam non è sempre stato il primo dell’anno. Per lungo tempo, ...

