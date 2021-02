Apple | la beta di iOS 14 5 introduce il supporto per i controller di PS5 e Xbox Series X S

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Uno dei principali blogger canadesi e YouTuber, sempre molto vicino alle vicende di casa, Rene Ritchie ha rivelato che la primadi iOS 14.5una novità che farà sicuramente molto piacere ai video-giocatori, ossia ilaidelle console di nuova generazione di Sony e Microsoft, oltre a diverse nuove funzionalità ed alla correzione di alcuni bug noti. Non appena verrà rilasciato ufficialmente il nuovo aggiornamento per tutti gli utenti, sarà possibile utilizzare ilDualSense della Playstation 5 e quello delle nuoveX/S, su iPad ed iPhone.dovrebbe inoltre aggiungere ilper idi queste console anche per la ...

La novità è stata trovata dagli appassionati nella versionedi iOS 14.5 e presto arriverà anche sui telefoni di tutti gli utentidel mondo. Generalmente la mascherina interferisce con il ...ha rilasciato nelle scorse ore ladi Big Sur 11.3, ma al momento non sappiamo se il problema viene risolto dalla nuova versione.Rilasciata una beta per Apple Watch che mira a risolvere il problema del rilevamento del volto con il Face ID se si indossa la mascherina.Ieri, Apple ha rilasciato macOS Big Sur 11.3 beta 1 per gli sviluppatori. La nuova versione introduce diverse novità, tra cui il supporto per due HomePod collegati in stereo e molto altro. Tuttavia, 9 ...