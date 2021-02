Aifa approva anticorpi monoclonali, Silvestri: “Vittoria per l’Italia, sconfitta per la credibilità di molti” (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ arrivata ieri, 3 febbraio, l’approvazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco agli anticorpi monoclonali. Il presidente dell’Aifa Giorgio Palù si è adoperato “per spingere sul via libera agli anticorpi monoclonali”, ha detto all’Adnkronos Salute, e ha potuto contare sulla sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza. E’ “il tributo alle vittime che paghiamo ogni giorno”, ha detto Palù. “E’ una Vittoria per l’Italia”, fa eco il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. Silvestri però non perde l’occasione per ammonire gli oppositori degli anticorpi monoclonali. Si tratta di “una terribile sconfitta per la credibilità ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) E’ arrivata ieri, 3 febbraio, l’zione dell’Agenzia Italiana del Farmaco agli. Il presidente dell’Giorgio Palù si è adoperato “per spingere sul via libera agli”, ha detto all’Adnkronos Salute, e ha potuto contare sulla sensibilità del ministro della Salute Roberto Speranza. E’ “il tributo alle vittime che paghiamo ogni giorno”, ha detto Palù. “E’ unaper”, fa eco il virologo Guido, docente alla Emory University di Atlanta.però non perde l’occasione per ammonire gli oppositori degli. Si tratta di “una terribileper la...

