WindTre down: problemi con la rete Wind in molte città italiane (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quest'oggi la rete WindTre è andata in down, portando problemi in molte città d'Italia. Verifichiamo le cause e le possibili azioni da parte degli utenti La rete telefonica WindTre è in stato di down totale, si riscontrano problemi nell'effettuare chiamate, nella ricezione di messaggi e nell'utilizzo della rete mobile. Verifichiamo cosa è successo, l'ora del malfunzionamento e cosa può fare l'utente. Grafico segnalazioni Fonte: downDetector WindTre down: le cause Purtroppo non ci è dato sapere quali sono state le cause del malfunzionamento della rete ma sappiamo che è accaduto nel ...

