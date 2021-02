Un pezzo di Italia e di Napoli in corsa ai Golden Globe: candidato il film con la Loren (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ci sarà un pezzo di Italia e di Napoli in corsa per i prossimi Golden Globe che saranno assegnati la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Tra le candidature annunciate (da casa) da Sarah Jessica Parker e Taraji Penda Henson figura infatti il film “La vita davanti a sé” firmato da Edoardo Ponti e che vede protagonista sua madre, Sophia Loren. Il ritorno davanti alla macchina da presa dell’attrice 86enne permette dunque all’Italia di schierarsi in prima fila per la conquista dei premi assegnati dalla stampa estera di Hollywood. Il film, prodotto da Netflix, vede in corsa anche Laura Pausini, candidata agli Oscar per l’interpretazione della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ci sarà undie diinper i prossimiche saranno assegnati la notte tra il 28 febbraio e il 1° marzo. Tra le candidature annunciate (da casa) da Sarah Jessica Parker e Taraji Penda Henson figura infatti il“La vita davanti a sé” firmato da Edoardo Ponti e che vede protagonista sua madre, Sophia. Il ritorno davanti alla macchina da presa dell’attrice 86enne permette dunque all’di schierarsi in prima fila per la conquista dei premi assegnati dalla stampa estera di Hollywood. Il, prodotto da Netflix, vede inanche Laura Pausini, candidata agli Oscar per l’interpretazione della ...

