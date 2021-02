Sergio Ramos, sempre più lontano il rinnovo col Real Madrid (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le trattative per il rinnovo di Sergio Ramos tra il giocatore e il Real Madrid sono praticamente ferme. La Gazzetta dello Sport ha raccontato lo stallo nella trattativa. Il contratto del difensore scade tra meno di 5 mesi e il dialogo tra le parti è spezzettato, frammentario, spesso criptico, a volte abrasivo. Il tutto sarebbe poi aggravato da una questione “sindacale”. Nella primavera del 2020 il Madrid ha chiesto ai suoi giocatori di ridursi gli stipendi del 10% e di rinunciare ai premi per le vittorie in Liga e Supercoppa di Spagna. I calciatori, guidati dal capitano Ramos, hanno accettato. Ora il Madrid ha avanzato la stessa richiesta. E non ha ottenuto risposta. Perché il capitano Ramos non ha alcuna fretta di trattare un taglio a ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le trattative per ilditra il giocatore e ilsono praticamente ferme. La Gazzetta dello Sport ha raccontato lo stallo nella trattativa. Il contratto del difensore scade tra meno di 5 mesi e il dialogo tra le parti è spezzettato, frammentario, spesso criptico, a volte abrasivo. Il tutto sarebbe poi aggravato da una questione “sindacale”. Nella primavera del 2020 ilha chiesto ai suoi giocatori di ridursi gli stipendi del 10% e di rinunciare ai premi per le vittorie in Liga e Supercoppa di Spagna. I calciatori, guidati dal capitano, hanno accettato. Ora ilha avanzato la stessa richiesta. E non ha ottenuto risposta. Perché il capitanonon ha alcuna fretta di trattare un taglio a ...

OptaPaolo : 5 - I cinque giocatori che hanno segnato in tutte le ultime 17 stagioni nei top-5 campionati europei: - ???? Franck… - napolista : Sergio Ramos, sempre più lontano il rinnovo col Real Madrid La Gazzetta dello Sport delinea la situazione: la tratt… - YANITED9908 : @ClassCarlo Over Sergio Ramos dfkm - nfuzzz : @jklmrk al palermo secondo me era tanta roba, per il resto concordo con te, wolfsburg e roma non granché. nelle squ… - luiz_herin : @TorresIMG @GalvaniRenan Sergio Ramos, Modric e Adama Traure -