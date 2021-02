Scandalo sessuale in Argentina: sotto accusa un allenatore (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Scandalo sessuale in Argentina, dove è finito sotto accusa Alejandro Abaurre , allenatore dell'Olimpo Bahia Bianca. Il 48enne tecnico, che da calciatore ha vissuto un breve passaggio nel Basilea, ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 febbraio 2021)in, dove è finitoAlejandro Abaurre ,dell'Olimpo Bahia Bianca. Il 48enne tecnico, che da calciatore ha vissuto un breve passaggio nel Basilea, ha ...

sportli26181512 : Scandalo sessuale in Argentina: sotto accusa un allenatore: Abaurre, tecnico dell'Olimpo, avrebbe chiesto a qualche… - Darsch1980 : A Casalino ci manca solo lo scandalo sessuale con le vittime abusate, poi ha chiuso il cerchio della celeb. - Ale74226567 : @Valenti69671707 Può essere di si...ma ti ripeto in spagna non fa scandalo. Ricordo un gfvip spagnolo dove Marco Fe… - prelem2 : RT @PrelemiLover: Se censurano questo argomento è scandalo, l’educazione sessuale non deve essere un tabù! #tzvip #prelemi - giuliadeluca31 : RT @PrelemiLover: Se censurano questo argomento è scandalo, l’educazione sessuale non deve essere un tabù! #tzvip #prelemi -