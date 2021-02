Gazzetta_it : Ricambi di lusso: #Pandev il re, ma il #Napoli li ha più decisivi - sportli26181512 : Ricambi di lusso: il re gioca nel Genoa, ma il Napoli li ha più decisivi: Ricambi di lusso: il re gioca nel Genoa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricambi lusso

La Gazzetta dello Sport

Entrato dalla panchina 154 volte. Goran Pandev domenica a Crotone ha eguagliato Sergio Pellissier come giocatore con più presenze da sostituto in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, ovvero ...Insomma, una squadra completa in ogni reparto e con deiche sono unper questa categoria. Il centrocampista Simone Palermo domani con Ternana avrà un compito difficile. Quello di ...Entrato dalla panchina 154 volte. Goran Pandev domenica a Crotone ha eguagliato Sergio Pellissier come giocatore con più presenze da sostituto in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, ovvero ...Seduta al momento senza grandi scossoni a Piazza Affari, che si muove tuttavia con un passo più lento rispetto all'andamento degli altri mercati europei. Ieri a Wall Street nuovi massimi storici su ...