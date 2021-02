Rebus degli over 55 e scontro sul piano. Regioni allo strappo. "Facciamo da sole" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesca Angeli Per Aifa il siero AstraZeneca è "preferibile" per i più giovani. Oggi il tavolo sulla campagna vaccinale col governo. Zaia e Cirio: "Compriamo direttamente dalle aziende". Accordo vicino coi medici di famiglia A caccia di vaccini. I governatori mordono il freno e chiedono al governo di lasciarli liberi nel tentativo di procurarsi direttamente presso le aziende le dosi necessarie che purtroppo al momento scarseggiano. Si prospetta un confronto duro nell'incontro fissato per oggi tra governo, Regioni e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il cronoprogramma stabilito da Arcuri nel dicembre scorso è irrealizzabile per mancanza di materia prima. L'ultima tegola piovuta sulla tabella di marcia è il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Francesca Angeli Per Aifa il siero AstraZeneca è "preferibile" per i più giovani. Oggi il tavolo sulla campagna vaccinale col gno. Zaia e Cirio: "Compriamo direttamente dalle aziende". Accordo vicino coi medici di famiglia A caccia di vaccini. I gnatori mordono il freno e chiedono al gno di lasciarli liberi nel tentativo di procurarsi direttamente presso le aziende le dosi necessarie che purtroppo al momento scarseggiano. Si prospetta un confronto duro nell'incontro fissato per oggi tra gno,e il commissario all'emergenza, Domenico Arcuri, convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il cronoprogramma stabilito da Arcuri nel dicembre scorso è irrealizzabile per mancanza di materia prima. L'ultima tegola piovuta sulla tabella di marcia è il ...

