Piazza Risorgimento | Pasquariello replica a Fausto Pepe

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – “Ritengo doveroso intervenire nuovamente in merito al progetto volto alla riqualificazione die dell’area dell’attuale terminal bus, inserito nel programma “La Città di tutti, la Città per tutti” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano Periferie, dopo aver letto il comunicato dell’ex Sindaco di Beneventoil quale contesta, a parere dello scrivente strumentalmente, vizi procedurali ed amministrativi tali da inficiare la realizzazione dell’opera”. A scriverlo è il Vicesindaco della città di Benevento Mario. Le opere finanziate nell’ambito del Piano Periferie, in particolare il progetto di riqualificazione di– si legge nella nota – ...

roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - RTN_24 : #Linea3 e #Linea19 - Interruzione tratta piazza Galeno <-> Valle Giulia/piazza Risorgimento causa guasto tram altez… - InfoAtac : #info #atac - lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore - dal 15.2 -linea 301 termina corse a MA Lepa… - ottopagine : Pepe: «Progetto Piazza Risorgimento, troppe perplessità» #Benevento - comunequarrata : È arrivata la versione stampabile del calendario della raccolta porta a porta, che può essere: - scaricata dal sito… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Risorgimento

Ottopagine

Il Museo dele della Resistenza è aperto invece dalle 9 alle 13 e dalle 14.15 alle 17 (... I biglietti si potranno acquistare allo Iat diMatteotti aperto tutti i giorni dalle 9 alle ...La linea 913 non percorrerà viale delle Milizie, via Lepanto, via Marcantonio Colonna e via Cicerone ma passerà su via Ottaviano,e via Crescenzio sino al capolinea di...A causa dell'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore, dal 15 febbraio i percorsi e i capolinea delle linee bus 301, 913 e 990 saranno modificati. La linea 301 terminerà ...A causa dell'avanzamento dei lavori di riqualificazione di piazza Augusto Imperatore, dal 15 febbraio i percorsi e i capolinea delle linee bus 301, 913 e 990 saranno modificati. La linea 301 terminerà ...