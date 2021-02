Napoli, Giuntoli: «Gattuso? I disguidi vengono fuori» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. «In tutte le società e le famiglie a volte ci sono piccoli disguidi, a volte vengono fuori e altre no. La cosa migliore è pensare al campo e credo che Gattuso lo stia facendo molto bene». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta Cristiano, direttore sportivo del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. «In tutte le società e le famiglie a volte ci sono piccoli, a voltee altre no. La cosa migliore è pensare al campo e credo chelo stia facendo molto bene». Leggi su Calcionews24.com

