Napoli-Atalanta: Napoli col 3-4-3. Fuori Mario Rui, giocano Hysaj e Di Lorenzo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Napoli col 3-4-3. Gattuso non tradisce le aspettative e conferma il modulo previsto. Il Napoli affronterà l’Atalanta con un insolito 3-4-3. Resta in panchina purtroppo Meret Napoli: Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj, Politano, Lozano, Insigne. Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021)col 3-4-3. Gattuso non tradisce le aspettative e conferma il modulo previsto. Ilaffronterà l’con un insolito 3-4-3. Resta in panchina purtroppo Meret: Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di, Demme, Bakayoko,, Politano, Lozano, Insigne.: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta, i precedenti in Coppa Italia in casa azzurra ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliAtalanta sarà diretta dall’arbitro Fabbri ?? - D_Minuti : RT @unfair_play: L'andata di Napoli-Atalanta si gioca in Campania perché sul campo di Bergamo ci sono ancora i giocatori della Lazio che fe… - Sportflash24 : DIRETTA #NapoliAtalanta, Andata semifinali #CoppaItalia 2020-21: formazioni ufficiali, calciatori convocati, statis… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Atalanta, le scelte di Gasperini: out Ilicic, spazio a Muriel-Za… -