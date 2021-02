Michele Morrone sbarca in una famosa serie Netflix straniera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Reduce dall’enorme successo di 365 Giorni (che gli ha fatto guadagnare più di 10 milioni di follower), Michele Morrone si prepara a volare nuovamente all’estero su un altro set. L’attore italiano è stato arruolato nel cast della seconda stagione di Toy Boy, la celebre serie spagnola con i manzi che si esibiscono in un club di Marbella. Insieme al bel moro ci sarà un’altra italiana, Federica Sabatini di Suburra. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale del telefilm: “Abbiamo nuovi acquisti! Stanno per fare il loro debutto Federica Sabatini e Michele Morrone. Ovviamente ci sarà la maggior parte del cast fisso anche nella nuova stagione. Le riprese inizieranno molto presto sulla Costa del Sol“. ¡Tenemos nuevos fichajes! Federica Sabatini y Michele ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Reduce dall’enorme successo di 365 Giorni (che gli ha fatto guadagnare più di 10 milioni di follower),si prepara a volare nuovamente all’estero su un altro set. L’attore italiano è stato arruolato nel cast della seconda stagione di Toy Boy, la celebrespagnola con i manzi che si esibiscono in un club di Marbella. Insieme al bel moro ci sarà un’altra italiana, Federica Sabatini di Suburra. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo ufficiale del telefilm: “Abbiamo nuovi acquisti! Stanno per fare il loro debutto Federica Sabatini e. Ovviamente ci sarà la maggior parte del cast fisso anche nella nuova stagione. Le riprese inizieranno molto presto sulla Costa del Sol“. ¡Tenemos nuevos fichajes! Federica Sabatini y...

